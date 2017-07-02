ترامب يسخر من منتقدي تدويناته على "تويتر" برد مفحم

وسخر ترامب من منتقديه وقال في تغريدة على موقع "تويتر" إنأسلوبه ليس رئاسيا بالفعل، وإنما أسلوب "رئاسي عصري".

My use of social media is not Presidential — it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شن هجوما جديدا ضد وسائل إعلام، تحديدا "إن بي سي" و "سي إن إن"، بعد إثارتهم الادعاءات بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية والعلاقات مع روسيا.

The FAKE & FRAUDULENT NEWS MEDIA is working hard to convince Republicans and others I should not use social media — but remember, I won…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

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وقد انتقد العديد من المتابعين الأسلوب الذي يتعامل به الرئيس الأمريكي في تغريداته على موقع تويتر.