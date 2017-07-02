أردوغان يجتمع بوزير الدفاع الروسي بعد ظهر اليوم

© AFP 2017/ STR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE أردوغان: تركيا مستعدة لإجراء عملية أخرى شبيهة بـ"درع الفرات"

أنقرة — سبوتنيك. وأشار الى أن اللقاء سيعقد في قصر الرئاسة في ترابيا في تمام الساعة 15:00 بتوقيت موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، الجوانب الرئيسية لتسوية الأزمة في سوريا، في ضوء المحادثات القادمة في أستانا.

وعقدت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازاخستانية أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من أيار/مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا [روسيا وتركيا وإيران] مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد ولمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، بالإضافة إلى الحل السلمي للنزاع.