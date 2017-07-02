تايوان تدفع بطائرات عسكرية مع مرور حاملة طائرات صينية

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانغ ليانغ المتحدث باسم أسطول جيش التحرير الشعبي الصيني قوله إن حاملة الطائرات الصينية لياونينغ ستفتح أمام الجمهور في هونج كونج لاستعراض "القوة العسكرية" وإنجازات القوات البحرية الصينية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام في هونج كونج أن من المقرر وصول حاملة الطائرات يوم الجمعة.

وأدت الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونج كونج كاري لام اليمين أمس السبت أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي حذر من أن بكين لن تتسامح مع أي تحد لسلطتها في المدينة وذلك وسط مخاوف بشأن ما يراه البعض تصعيدا في التدخل الصيني.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن حاملة الطائرات لياونينغ التي تعود إلى العهد السوفيتي دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بتايوان أمس السبت وتبحر غربي وسط مضيق تايوان اليوم الأحد.

وتابعت أنه تم نشر طائرات وسفن عسكرية تايوانية لمراقبة مرور حاملة الطائرات.

وأضافت أنه لم يجر رصد أي شيء غير طبيعي أثناء تحرك المجموعة القتالية الصينية إلى الجنوب الغربي وأن من المتوقع أن تغادر لياونينغ منطقة الدفاع الجوي التايوانية الخاصة مساء اليوم الأحد.

وهذه هي المرة الثالثة التي تبحر فيها لياونينغ قرب تايوان، التي تعتبرها الصين إقليما انفصاليا، في الشهور الأخيرة ضمن ما وصفتها بكين بأنها مناورات روتينية في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.