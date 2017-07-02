شولتس: يجب على ميركل أن تجرؤ على الاختلاف مع ترامب ولو لمرة واحدة

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ميركل وماكرون: هناك قواسم مشتركة مع ترامب رغم الخلافات

وحسب (د.ب.أ) قال شولتس في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين على المستشارة الألمانية أن تجرؤ على الاختلاف ولو لمرة واحدة مع الرئيس الأمريكي".

وتابع المرشح لمنصب المستشار قائلا: "يمكن للمرء أيضا مواجهة رئيس بـ "لا" واضحة. يمكنني أن أقول لترامب: "منطق التسلح الذي لا يمكن تبريره لأي سبب، ليس منطقنا".

وأشار شولتس إلى أنه لم يقرر حتى الآن إذا ما كان يعتزم السفر مثل مرشحو الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابقين لمنصب المستشار إلى الولايات المتحدة قبل الانتخابات البرلمانية أم لا.

وقال: "الانتخاب سوف يتم في ألمانيا. ليس لدي احتياج عميق حاليا للالتقاء بدونالد ترامب".

وبالنظر إلى رؤساء الولايات المتحدة وتركيا وروسيا، قال شولتس: "هل يتعين علينا تقديم تنازلات لترامب وأردوغان وبوتين؟ لا".

وأعرب شولتس عن رأيه في ضرورة تسليح الجيش الألماني على نحو أفضل، وقال: "ربما يحتاج الجيش الألماني إلى زيادة بمقدار اثنين مليار يورو في المتوسط، وليس 30 مليار يورو".

وأضاف أن قرارات قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" لا تعد ملزمة، وقال: "لا تتخذ المستشارة قرارا بشأن ميزانية الحكومة الألمانية، وإنما البرلمان الألماني هو الذي يقوم بذلك، وقراراته ملزمة. والحزب الاشتراكي الديمقراطي يعارض سباق التسلح الجديد".