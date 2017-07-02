اطلاق ناجح لصاروخ صيني جديد

© RIA Novosti. Ruslan Krivobok الصين تنسخ شارعا روسيا بالكامل

الصين — سبوتنيك. وانطلق الصاروخ في تمام الساعة 19:23 بالتوقيت المحلي، وتقوم الصين مؤخرا بتطوير صواريخها التي تحاول من خلالها غزو الفضاء.

وتعد هذه المحاولة الثانية للصين لعملية إطلاق صاروخ من طراز "المسيرة العظيمة —5"