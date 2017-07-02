الصين تفشل في إطلاق الصاروخ الحامل الثقيل "تشانغ جينغ-5"

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قاعدة فان تشانغ (الصين) — سبوتنيك. ولم تتضح حتى الان أسباب هذا الحادث، الذي وقع على الرغم من أن ممثلي القاعدة الفضائية أعلنوا أن الظروف الجوية كانت مواتية لعملية الإطلاق.

في سياق منفصل، أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، بأن الصين وجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ردا على قرارها ببيع أسلحة لتايوان بما قيمته 1.4 مليار دولار.

وفي هذا الصدد صرح لو كانغ "الصين قد وجهت تحذيرا إلى الولايات المتحدة هنا في بكين وفي واشنطن، إذ أن تايوان تعتبر جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. ولذلك فإن قيام الجانب الأميركي ببيع الأسلحة لتايوان يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".