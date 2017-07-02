تعرف على رواتب كبار موظفي البيت الأبيض

© REUTERS/ JIM BOURG مذيعان أمريكيان يتهمان البيت الأبيض بالضغط عليهما بسبب الهجوم على ترامب

تساوى راتبا كل من شون سبايسر وكيلين كونواي، حيث يحصل كل منهما على 179,700 دولار أمريكي، وحصل على الراتب ذاته كل من راينس بريبس، كبير موظفي البيت الأبيض وستيفن ميلر المستشار السياسي لترامب.

ويحصل كيث شيلر، قائد الحرس الخاص لترامب منذ مطلع الألفينات، راتب 165 ألف دولار، وهو يعمل حاليًا رئيس مكتب عمليات المكتب البيضاوي.

ومن بين الملاحظات على توزيع الرواتب في البيت الأبيض وجود تفاوت بين رواتب الرجال والنساء، فمن بين فئة الرواتب الأعلى في البيت الأبيض لا يوجد سوى 6 سيدات فقط، وليس من بينهم أفراد عائلة ترامب، إذ أن إيفانكا ترامب وزوجها لا يتقاضيان راتبًا نظير عملهما في البيت الأبيض.

وأفاد تقرير اقتصادي بأنه على الرغم من أن المتوسط العام لرواتب موظفي البيت الأبيض ازداد مقارنة بما كان عليه في عهد أوباما، إلا أنه من الواضح بخس حق السيدات العاملات به مقارنة بالرجال، إذ أن متوسط أجور الموظفات يبلغ 84,500 دولار في حين أن متوسط أجور الرجال يبلغ 105 ألف.