اجتماع أدروغان وشويغو في اسطنبول مغلق

أنقرة — سبوتنيك. وحضر الاجتماع المغلق، الذي دام ساعتين بقصر ترابيا، وزير الدفاع فكري إيشيق ورئيس الأركان خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات العامة هاكان فيدان والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الاجتماع ركز على الوضع في سوريا والمباحثات المرتقبة في أستانا يومي 4 و5 يوليو/ تموز الجاري.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضية، الجوانب الرئيسية لتسوية الأزمة في سوريا، في ضوء المحادثات القادمة في أستانا.

وعقدت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازاخية أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من أيار/ مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا "روسيا وتركيا وإيران" مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد ولمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 6 أيار/ مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، بالإضافة إلى الحل السلمي للنزاع.