السيناتور ماكين: لا سلام في المنطقة دون باكستان

والتقى ماكين الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بمستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية سرتاج عزيز وبقائد الجيش الجنرال قمر جاوید باجوا.

وقال ماكين للتلفزيون الباكستاني لدى مغادرته الاجتماع "علاقتنا ربما أهم الآن من أي وقت مضى"، بحسب "رويترز".

وفي وقت لاحق قال ماكين الذي رافقه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ "لن نحظى بالسلام في المنطقة دون باكستان".