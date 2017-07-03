سفير روسيا بواشنطن يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، شينون، سيحضر فطور عمل مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية سيرغي كيسلياك في واشنطن".