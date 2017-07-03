ترامب وآبي يؤكدان تكثيف الضغط على كوريا الشمالية

وأضاف المتحدث أن المحادثات استهدفت التأكيد على التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قبل اجتماع قمة مجموعة العشرين في ألمانيا هذا الأسبوع، بحسب "رويترز".