ترامب يبحث الأزمة القطرية مع قادة دول الخليج

© REUTERS/ Jonathan Ernst ترامب يكشف علاقة زيارته إلى الرياض بقرار مقاطعة قطر

وتنتهي، منتصف هذه الليلة، المهلة الخليجية – المصرية لقطر، كي تنفذ المطالب، التي نقلها إليها، في وقت سابق، أمير الكويت.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها كافة مع قطر، في الـ 5 من الشهر الجاري، وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية؛ ثم قدمت لها، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندًا، لتنفيذها، مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وتضمنت قائمة الشروط المقدمة إلى قطر من الدول الخليجية الثلاث ومصر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، وإغلاق جمعيات "متهمة" بتمويل الإرهاب، واعتقال وتسليم مطلوبين لهذه الدول، متواجدين حالياً على الأراضي القطرية.

كما اشترطت الدول الأربع على قطر دفع تعويضات إلى الدول المذكورة، فضلاً عن فرض آلية رقابة شهرية على الدوحة، وحددت هذه الدول فترة 10 أيام، لتنفيذ رزمة المطالب.