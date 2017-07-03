الصين توجه تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة

وأصدرت وزارة الدفاع الصينية بيانا رسميا نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها تعارض بقوة دخول أي سفن حربية أمريكية إلى مناطق صينية. وأضافت الوزارة في بيانها أن تحركات البحرية الأمريكية تضر على نحو خطير "بالأجواء السياسية" المحيطة بتطور العلاقات العسكرية بين البلدين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن المدمرة الأمريكية (ستيثم) المزودة بصواريخ موجهة أبحرت في نطاق 12 ميلا بحريا من جزيرة تريتون، وهي جزء من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.