الصين تدعو ترامب للالتزام بسياسة "الصين الواحدة" حيال تايوان

بكين — سبوتنيك. ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي جين بينغ، قوله خلال الاتصال الهاتفي الذي جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي "نقيّم عاليا أن السيد الرئيس ترامب أكد التزام الجانب الأمريكي التام بانتهاج سياسة "الصين الواحدة". ويحذونا الأمل بأن يقوم الجانب الأمريكي بتسوية المسألة المتعلقة بتايوان بأسلوب صحيح، على أساس مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة".

وبدوره، أكد ترامب أن موقف الإدارة الأمريكية من قضية تايوان ما يزال نفسه دون تغيير، وقال "أود أن أؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل انتهاج سياسة الصين الواحدة، وهي السياسة التي لم تتغير".

يذكر أنه سبق وأعلن في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة ستبيع تايوان أسلحة بقيمته 1.4 مليار دولار. إلا أنها في نفس الوقت لن تتخلى عن سياسة "الصين الواحدة". ويدور الحديث في هذه الحالة عن الصفقة الأولى من هذا النوع لإدارة الرئيس ترامب. وفي هذا الصدد، وجهت الصين تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، واصفة تصرفاتها بـ "انتهاك خطير للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".