الخارجية الإيرانية: الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات جديدة على إيران

© AFP 2017/ Tobias SCHWARZ الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا رسميا لستة أشهر

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "موضوع المصادقة على إجراءات حظر جديدة ضد بلادنا من قبل الاتحاد الأوروبي، لم يطرح أو يصادق عليه، لا الآن ولا في الأشهر الأخيرة، ولا حتى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لذا فإن ما طرح في بعض وسائل الإعلام والصحف بعنوان المصادقة على إجراءات حظر جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد إيران، هو في الواقع ليس سوى تحديث إجراءات الحظر السابقة حول لائحة بعض الأفراد والمنظمات المشمولة بالحظر مثلما هو معمول به بشان القرارات المماثلة، حيث تراجع وتحدّث بصورة دورية كل عدة أشهر مرة، وأن موضوع المصادقة والإعلان عن حظر جديد في الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمر غير حقيقي تماما".

وتابع قاسمي "أنه في ضوء هذا الإيضاح، فإن إطلاق عبارة حظر جديد على الخطوة الأخيرة للاتحاد الأوروبي إنما هو أمر خاطئ وغير دقيق، كما أن الربط بين هذه الخطوة المفترضة من الاتحاد وبين الزيارة الأخيرة والناجحة جدا لوزير خارجية بلادنا إلى الدول الثلاث المهمة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا عمل لا أخلاقي ومناقض للمبادئ المهنية في الإعلام وتبيان الحقائق".

وكانت وكالات أنباء إيرانية ذكرت، يوم الجمعة الماضي، أن "الاتحاد الأوروبي جدد قرار فرض العقوبات الاقتصادية على عدد من الشخصيات والشركات الإيرانية التي تعمل أو تزود البرنامج الصاروخي البالستي الإيراني بوسائل وتقنيات من شأنها أن تساهم في تطويره".

وأفادت وكالة "فارس" أن "الاتحاد الأوروبي زود الجهات الأوروبية المختصة والمعنية في هذا الشأن بمعلومات إضافية حول عمل هذه الشخصيات والشركات الإيرانية الفاعلة والداعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني".