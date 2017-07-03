الخارجية الإيرانية: الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات جديدة على إيران

وتابع قاسمي "أنه في ضوء هذا الإيضاح، فإن إطلاق عبارة حظر جديد على الخطوة الأخيرة للاتحاد الأوروبي إنما هو أمر خاطئ وغير دقيق، كما أن الربط بين هذه الخطوة المفترضة من الاتحاد وبين الزيارة الأخيرة والناجحة جدا لوزير خارجية بلادنا إلى الدول الثلاث المهمة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا عمل لا أخلاقي ومناقض للمبادئ المهنية في الإعلام وتبيان الحقائق".
وكانت وكالات أنباء إيرانية ذكرت، يوم الجمعة الماضي، أن "الاتحاد الأوروبي جدد قرار فرض العقوبات الاقتصادية على عدد من الشخصيات والشركات الإيرانية التي تعمل أو تزود البرنامج الصاروخي البالستي الإيراني بوسائل وتقنيات من شأنها أن تساهم في تطويره".
وأفادت وكالة "فارس" أن "الاتحاد الأوروبي زود الجهات الأوروبية المختصة والمعنية في هذا الشأن بمعلومات إضافية حول عمل هذه الشخصيات والشركات الإيرانية الفاعلة والداعمة للبرنامج الصاروخي الإيراني".
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