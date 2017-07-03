بيونغ يانغ تفاخر بقدرتها على ضرب أي مكان في العالم

ويقول البيان إن من بين 100 صاروخ يوجه إلى العدو، يصل 100 صاروخ، كما أن إطلاق الصواريخ يمكن أن يتم في أي وقت.

وزعم البيان أن صواريخ كوريا الشمالية لا يمكن الكشف عنها، مشيرا إلى أمثلة لاختبارات الأسلحة الكورية الشمالية جرت مؤخرا، دون تهديد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية كما كان في السابق.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب يبحث مع قادة الصين واليابان تهديدات كوريا الشمالية

ويقدم البيان أيضا صورا للعروض العسكرية وتذكيرا بصواريخ طويلة المدى مثل "هواسونغ-12"، ومتوسطة المدى مثل "بوكيكسون-2"وصواريخ "أرض-بحر".

وكانت بيونغ يانغ أطلقت صواريخ جديدة بعد أيام قليلة من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات جديدة ضدها، على الرغم من مطالبة المنظمة الدولية بوقف إطلاق الصواريخ.

وشملت هذه العقوبات 14 شخصية وكيان قانوني، منعوا من الدخول إلى دول أجنبية.

كما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزوا آبي، اليوم الاثنين، على تعزيز الضغط على كوريا الشمالية.