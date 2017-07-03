هوكينغ: ترامب سيحول الأرض الى جحيم

© REUTERS/ YURI GRIPAS ترامب ينشر فيديو ساخر لنفسه وهو يوجه لكمة قوية لـ"CNN"

وجاء تعليق العالم الأمريكي هوكينغ بعد إخراج ترامب الولايات المتحدة من اتفاق المناخ الباريسي، الأمر الذي سيؤدي إلى نقطة اللاعودة، وستكون نهاية الأرض وخيمة، بحسب العالم الأمريكي الذي قال "سيحول ترامب الأرض بقرراته إلى كوب من الجحيم".

وأضاف هوكينغ "ترامب ضد خطة البيئة العالمية ونحن على بعد خطوة من الاحتباس الحراري الذي سيجعل من الأرض كوكبا حارا يحمل معه تهديدا صريحا للطبيعة والبشرية". واعتبر هوكينع أن البشرية ما زالت قادرة على تصحيح الأمور إذا اتفقت وانطلقت الدول جمعاء إلى تخفيف هذا التهديد.