مقتل وإصابة 5 مدنيين أفغان بينهم طفلان بانفجارين منفصلين

كابول — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الشرطة في المنطقة الشمالية بأفغانستان، محفوظ الله أكبري، لـ "سبوتنيك": لقي 3 مدنيين مصرعهم، صباح اليوم الاثنين، بانفجار لغم زرعته مجموعات المعارضة المسلحة وسط مدينة دشت أرتشي".

© AP Photo/ Dan Chung صحيفة: المخابرات البريطانية أخفت معلومات عن قتل مدنيين في أفغانستان

وفي حادثة أخرى في المنطقة ذاتها، أصيب طفلان تتراوح أعمارهما بين العاشرة والثانية عشرة بجروح بانفجار قنبلة يدوية ألقاها مسلحون على مركز أمني في قندوز.

وشهدت ولاية قندوز، يوم أمس، معركة عنيفة بين القوات الأمنية ومتمردي حركة طالبان الذين شنوا هجوما كبيرا للسيطرة على حواجز أمنية ونقاط تفتيش بين مركز الولاية ومنفذ شيرخان الحدودي.

وتعاني أفغانستان، منذ أن سيطرت حركة "طالبان"، على مساحة واسعة من المناطق الريفية، تدهوراً أمنياً، إذ تشن الحركة المتشددة هجمات واسعة على المدن الأفغانية بغية توسيع نفوذها، في الوقت الذي يزداد فيه نفوذ تنظيم "داعش".

وفي الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري فقط، قتل ما لا يقل عن 715 مدنيا، بعدما لقي قرابة 3500 شخصا حتفهم في 2016، وهو أكثر عام يسقط فيه قتلى من المدنيين في أفغانستان.