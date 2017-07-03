حدث أمني يعلق التدريبات الجوية الإسرائيلية

القدس — سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أصدر قائد سلاح الجو الجنرال أمير إيشل أوامره بوقف كافة التدريبات المتعلقة بالمقاتلات الحربية.

هذا وتم اتخاذ إجراء وقائي بعد توقف كافة الطلعات الجوية، وأمر الجنرال إيشل "بإجراء يوم تعليمي من خلاله يتم فحص نقاط الضعف ذات الصلة بسلامة الطيران واستخلاص العبر"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

يذكر أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي أمر، في حزيران/يونيو الماضي، بتعليق الطلعات الجوية للمروحيات من طراز "أباتشي" الأميركية، بعد اكتشاف تشقق في إحدى المروحيات.