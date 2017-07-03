بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التطور الاقتصادي الاجتماعي والأزمة السورية

ووفقا لبيسكوف، أبلغ رئيس الدولة المشاركين في الاجتماع حول اتصالاته الخارجية التي أجراها عبر الهاتف يومي السبت والأحد الماضيين.
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء دميتري مدفيديف ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.
وتنطلق يوم غد 4 تموز/يوليو، الجولة الخامسة من محادثات أستانا حول سوريا، وتستمر على مدى يومين، وكان وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمانوف، قد أكد اليوم مشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحادثات.
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