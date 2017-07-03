قاعدة أمريكية جديدة في أوروبا قيد الانتهاء

هذا وجرت يوم 12 أيار/ مايو عام 2016، مراسم تدشين أول قاعدة للدرع الصاروخي الأمريكي، مزودة بمنظومة "إيجيس أشور" في بلدة "ديفيسيلو" برومانيا. وفي اليوم التالي، 13 أيار/مايو عام 2016، جرت مراسم وضع حجر الأساس لبناء قاعدة للدرع الصاروخي الأميركي، مشابهة في بلدة "ريدزيكوفو" في بولندا.
وأعلن كل من الكرملين والخارجية الروسية، أن تصرفات الولايات المتحدة والحلفاء في حلف شمال الأطلسي، تشكل تهديدا ليس فقط للأمن القومي الروسي، ولكنها يمكن أيضاً أن تقوض الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة.
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