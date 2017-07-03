قاعدة أمريكية جديدة في أوروبا قيد الانتهاء

وارسو- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية على أثير إذاعة "لودز"، اليوم: "منذ تلك اللحظة، عندما تم في بداية هذا العام، نشر قوات الناتو والقوات الأمريكية في بولندا، سيتم خلال بضعة أشهر أيضاً، إنشاء قاعدة للدرع الصاروخي قرب "ريدزيكوفو"، بولندا قد تكون دولة من الفئة الأولى في حلف شمال الأطلسي".

هذا وجرت يوم 12 أيار/ مايو عام 2016، مراسم تدشين أول قاعدة للدرع الصاروخي الأمريكي، مزودة بمنظومة "إيجيس أشور" في بلدة "ديفيسيلو" برومانيا. وفي اليوم التالي، 13 أيار/مايو عام 2016، جرت مراسم وضع حجر الأساس لبناء قاعدة للدرع الصاروخي الأميركي، مشابهة في بلدة "ريدزيكوفو" في بولندا.

وأعلن كل من الكرملين والخارجية الروسية، أن تصرفات الولايات المتحدة والحلفاء في حلف شمال الأطلسي، تشكل تهديدا ليس فقط للأمن القومي الروسي، ولكنها يمكن أيضاً أن تقوض الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة.