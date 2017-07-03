بولندا تأمل بعقود تفضيلية لشراء الأسلحة من الناتو

وارسو- سبوتنيك. وأشار الوزير البولندي، في حديث لإذاعة مدينة لودز البولندية، إل أنه وفقا لمعلوماته فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة إلى بولندا خلال يومي 5 و6 تموز/ يوليو وسيحتل مسألة ضمان الأمن في إقليمي وسط وشرق أوروبا مركز الصدارة خلال المفاوضات الأمريكية البولندية.

وفي هذا الصدد قال فاشيكوفسكي: "حماية حدود أخرى علاوة على حدود دولتك تعتبر التزاما. أما حدودنا الشرقية فأنها تعتبر حدودا ليست فقط لدولتنا فحسب بل للمنظمات الدولية. ولذلك لدينا برنامج واسع النطاق يستهدف إعادة تسليح الجيش. ومن هذا المنطلق نأمل في أن يقوم الأمريكان بمساعداتنا عن طريق تقديم عروض مثيرة للاهتمام وبأسعار رخيصة لأسباب واضحة.

يذكر أنه سبق واتخذ حلف النانو في قمته التي انعقدت في وارسو في عام 2016 قرارا بنشر كتائب متعددة القوميات على أرض كل من لاتفيا ولتوانيا واستونيا وبولندا على أساس مبدأ التناوب.

هذا وأشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال إلقائه كلمة في لاتفقيا يوم 19 حزيران/ يونيو إلى استكمال عملية نشر تلك الكتائب التي أطلق عليها اسم "المجموعات القتالية".