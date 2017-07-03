برلين: لن نقبل بأي ظهور مفاجئ لأردوغان للحديث أمام مواطنيه في ألمانيا

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ملك السعودية لن يحضر قمة العشرين بسبب قطر

وحسب (د.ب.أ) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، بالعاصمة برلين: "أسمع وأقرأ عن شائعات عن احتمالية ظهور (أردوغان) في قنصليات عامة، ربما عبر الفيديو كونفراس".

وتابع قائلا: "بالنسبة للحكومة الاتحادية لا يمكنني سوى التأكيد مرة ثانية أن ظهورا من هذا النوع كان يستلزم تقديم طلب للحكومة الألمانية بمهلة مسبقة بفترة زمنية طويلة بشكل كاف، عن طريق مذكرة موجهة لوزارة الخارجية الألمانية".

وأكد أن أي شيء آخر سيكون انتهاكا موجها ضد الرغبة المعلنة من جانب الحكومة الألمانية.

ومن المنتظر وصول الرئيس التركي يوم الجمعة القادم بصفته مشاركا في قمة مجموعة العشرين "جي20" المنتظرة يومي الجمعة والسبت القادمين.

يذكر أن الحكومة الألمانية رفضت أي ظهور عام للرئيس التركي أمام رعايا الجالية التركية في ألمانيا خلال فترة وجوده في ألمانيا.

وكان المتحدث باسم السفارة التركية، رفيق سوجوك أوغلو، قد صرح بعد ذلك في حوار مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية بأن ظهور الرئيس التركي في قنصلية عامة تركية لا يحتاج لتصريح من الحكومة الاتحادية.