أنقرة تدين بشدة القصف اليوناني لسفينة الشحن التركية في بحر إيجه

© AFP 2017/ Odd Andersen خفر السواحل اليوناني يفتح النار على سفينة شحن تحمل العلم التركي في بحر إيجه

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، وصل لوكالة "سبوتنيك": "علمنا أن قارب خفر السواحل اليوناني فتح النار على سفينة الشحن " آ إس تي"، التي كانت تسير تحت العلم التركي من الإسكندرونة إلى ازميت، وليس هناك أي أساس إلى فتح النار على سفينة تجارية غير مسلحة. عزاؤنا الوحيد هو، أنه لم يصب أحد بأذى في هذا الحادث. ندين بشدة هذه العملية غير المتزنة من السلطات اليونانية، التي تنتهك حق الحياة. ونرى، أنه من الضروري مشاركة توقعاتنا مع العالم، بأن هذا لن يحدث مرة أخرى ".

وكان قبطان سفينة تجارية تركية قد أعلن، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن خفر السواحل اليوناني أطلق النار مرارا على سفينته بعدما رفض الخضوع لتفتيش قبالة جزيرة رودس في بحر إيجه.

وقال سامي كلكوان قبطان السفينة "أم في اكت" لقناة "سي ان ان تورك" الإخبارية "أحصينا آثار 16 (رصاصة). لم تتسرب المياه إلى السفينة لكن طاقمنا عاش حدثا خطيرا جدا".

وأوردت وكالة "أنباء الأناضول" الحكومية، أن سفينتين لخفر السواحل وسفينة عسكرية أرسلت إلى المكان للتحقيق.