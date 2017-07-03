انخفاض ثروة أصحاب المليارات الروس نحو 74 مليون دولار منذ بداية العام الحالي

موسكو- سبوتنيك. ووفقا للتصنيف، فإن أغنى رجل في روسيا الاتحادية هو المساهم الرئيس في "سيفيرستال" أليكسي مورداشوف، الذي انخفضت ثروته منذ بداية العام بمقدار 1.11 مليار دولار، إلى 15.8 مليار دولار.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ملياردير روسي سيدلي بشهادته أمام الكونغرس بشأن ترامب مقابل حصانة

في حين انخفض رأسمال رئيس شركة "نوفاتيك"، ليونيد ميخيلسون، الذي تراجع أمام مورداشوف، منذ بداية العام الحالي، بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 15.8 مليار دولار.

وانخفضت ثروة رئيس مجلس إدارة "نوريلسك نيكل"، فلاديمير بوتانين، بنحو 1.08 مليار دولار، إلى 15.5 مليار دولار.

على صعيد آخر تمكن رئيس شركة "رينوفا" والمساهم الرئيس فيها، فيكتور أكسيلبيرغ من رفع حجم رأسماله في الفترة المذكورة بمقدار مليار دولار — إلى 15.2 مليار دولار، وأيضا ميخائيل فريدمان، رئيس اتحاد الشركات (الكوتسورتيو) "ألفا غروب"، تمكن من رفع حجم ثروته بمقدار 857 مليون دولار، حيث تقدر ثروته بـ 14.1 مليار دولار.

كما ضمت قائمة أول مئة من أغنى الأشخاص في العالم، مؤسس شركة "يو إس إم هولدينغز" القابضة أليشر عثمانوف، ورئيس مجلس إدارة مصنع نوفوليبيتسكي للحديد والصلب، فلاديمير ليسين. وتبلغ ثروة عثمانوف حاليا 14 مليار دولار (الزيادة بمقدار 1.05 مليار دولار)، وليسين 14.1 مليار دولار حجم ثروته حالياً (الزيادة بمقدار 1.03 مليار دولار).

كما ارتفع حجم الثروة لدى ميخائيل بروخوروف ورومان أبراموفيتش، بـ288 و176 مليون دولار، على التوالي.

ومع ذلك انخفض حجم الثروة لدى رئيس "لوك أويل"، فاغيث ألكبيروف بمقدار 1.22 مليار دولار ومالك "فولغا غروب" غينادي تيمتشينكو — بـ 1.50 مليار دولار.

ويذكر أن مؤشر تصنيف "بلومبرغ" للمليارديرات يتم احتسابه، بناء على تقويم قيمة الأسهم وبيانات تقارير الشركات التي يملك المليارديرات مجموعات الأسهم فيها، وبالنسبة إلى بعض الشركات يتم احتساب المؤشر على أساس معدل إجمالي القيمة السوقية لكافة أسهم الشركة العامة بالنسبة إلى معدل " إي بي أي تي دي أي" أي" (العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك) أو معدل سعر السهم بالنسبة للعائد على السهم.