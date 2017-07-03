أمريكا تشن ضربة جوية ضد "حركة الشباب" المتشددة في الصومال

وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الضربة وقعت يوم الأحد في الساعة 1130 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر تفاصيل إضافية عن الضربة بما في ذلك أهدافها.

© AP Photo/ Seth Wenig بيسكوف يعلق على تقرير البنتاغون عن قلق روسي من إمكانية تأثير أميركي على الوضع الداخلي

وقالت الميجر أودريسيا هاريس، المتحدثة باسم الوزارة "نعمل حاليا على تقييم نتائج العملية وسنكشف عن معلومات إضافية في الوقت المناسب".

وبعد طرد المتشددين من العاصمة مقديشو في 2011 فقدت الحركة السيطرة على معظم مدن وبلدات الصومال. لكنها تحتفظ بوجود قوي في جنوب ووسط البلاد وما زالت تشن هجمات.

وتسعى الحركة للإطاحة بالحكومة وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

جاءت أحدث ضربة بعد شهر من ضربة أمريكية بطائرة دون طيار في الصومال قال البنتاغون إنها قتلت 8 متشددين.