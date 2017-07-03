حقيقة إغلاق مطار بن غوريون الإسرائيلي بسبب تهديد أمني

© REUTERS/ AMIR COHEN تأهب في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي ونفى المطار وقوع أي حادث أمني تسبب بتشويشات في مواعيد الرحلات بالمطار الواقع بمدينة اللد وسط إسرائيل، كما نقلت عدة مواقع إخبارية إسرائيلية مساء اليوم.





وكانت عدة مواقع قد ذكرت أن حادثا أمنيا تسبب في ارتباك مواعيد الرحلات المقلعة والهابطة بالمطار، وأدى إلى تأخير في مواعيد العديد من الرحلات.





ونقلت تلك المواقع أن الأنظمة الأمنية في المطار طالبت بإغلاق المجال الجوي.





بينما قال المتحدث باسم مطار بن غوريون: "لم يكن هناك أي حادث أمني ولم يغلق أي مجال جوي، السماء مفتوحة ولم تغلق أي دقيقة".





وأضاف في تصريحات صحفية: "كانت هناك فجوات بمواعيد الرحلات، الأمر الذي تسبب بالتأخيرات في الرحلات، ونحن الآن نقوم بإعداد مواعيد جديدة للرحلات القادمة".