مجهولون يطلقون النار على مواطنين في تولوز بفرنسا

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية قولهم، أن رجلين على دراجة نارية فتحوا النار على مجموعة من الناس، ثم اختفوا، وأسفر الحادث عن مقتل شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون، حالة اثنين منهم خطيرة.

وقال أحد المصادر الرسمية لوكالة فرانس برس أنه "لم يتم استبعاد أي فرضية لكن في الوقت الراهن ليس هناك أي مؤشر على عمل إرهابي".