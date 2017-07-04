ترامب يبحث مع ميركل جدول أعمال قمة "العشرين"

واشنطن — سبوتنيك

© AP Photo/ Andrew Harnik تعرف على رواتب كبار موظفي البيت الأبيض وجاء في بيان البيت الأبيض: "ناقش الرئيس دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القمة المقبلة لقادة "العشرين الكبار" التي ستعقد بمدينة هامبورغ الألمانية. وفي سياق الحديث ناقش قادة البلدين مسألة المناخ، بما في ذلك إنتاج الصلب الزائد العالمي".





والجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين ستعقد في مدينة هامبورغ الألمانية يومي 7 و8 تموز/يوليو الجاري.





وتمثل مجموعة الـ20، ثلثي حجم التجارة في العالم، وتشغل أيضاً أكثر من 90% من الناتج العالمي.





وتهدف مجموعة العشرين لتعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجموعة، علماً بأن سكان دول مجموعة العشرين يمثلون غالبية عدد السكان في العالم.