أمريكا ترصد صاروخا كوريا شماليا وترامب يدعو الصين لإنهاء هذا "الهراء"

وقالت في بيان "قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية قدرت أن إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية لم يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية".

وأضافت أن الصاروخ أطلق من مكان قريب من مطار "يانغيون".

وفي تغريدة على "تويتر" بعد ساعات من إطلاق الصاروخ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "من الصعب الاعتقاد بأن اليابان ستطيق هذا أكثر من ذلك".

….and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

وأضاف "ربما ستضغط الصين بقوة على كوريا الشمالية وتنهي هذا الهراء للأبد".

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن التقارير المتعلقة بإطلاق الصاروخ.