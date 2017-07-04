إجراءات أمنية مشددة تواكب محادثات "أستانا 5"

ألماتا-سبوتنيك. وقال جايناموف "لا تزال إجراءات الأمن في مكان انعقاد محادثات أستانا مشددة كما كان عليه الحال خلال سابقاتها، نحن نقوم بتأمين ظروف مواتية لعمل الوفود، بما في ذلك في مكان إجراء المباحثات ذاتها.

وأضاف أنه تم اعتماد ما يزيد عن 180 صحفيا، منهم 81 صحفيا أجنبيا، لتغطية سير المباحثات.

ومن المخطط أن تعمل الأطراف المشاركة في محادثات أستانا، خلال جولة 4-5 تموز/يوليو، على تنسيق ترسيم حدود مناطق تخفيف التصعيد وصياغة الوثائق التي ستحدد قواعد عمل قوات الرقابة على نظام تخفيف التصعيد ووضع القواعد التنظيمية لعمل مركز للتنسيق.

يذكر أن الجولة الرابعة من محادثات أستانا حول سوريا قد جرت، في الثالث والرابع من أيار/مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد ولمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا.