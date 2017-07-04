سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية وسط قطاع غزة

© AFP 2017/ JACK GUEZ سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية

وقال الناطق باسم الجيش، بحسب ما نقل موقع "واللا نيوز" الإسرائيلي، إن طائرة استطلاع من نوع "راكبة السحاب" سقطت قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي خشية من تسرب معلومات عن الطائرة".

الجدير بالذكر أن وسائل إعلام فلسطينية أفادت، مساء أمس، بسقوط طائرة إسرائيلية وسط قطاع غزة، وسيطرت حركة "حماس" عليها.