ترامب يغرد ساخرا من زعيم كوريا الشمالية

وتعمد ترامب إبراز لهجة التهكم تجاه كيم وتصرفاته وسياسته الخارجية، وعبر عن ذلك من خلال تغريدتين متتاليتين، قال في الأولى:

أطلقت الآن كوريا الشمالية صاروخا جديدا، أليس لدى هذا الشخص (الزعيم الكوري) ما يفعله في حياته أفضل من ذلك، أكاد لا أصدق ما تفعله كوريا الشمالية.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

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وتوقع ترامب في تغريدته التالية أن تتحرك الصين لإنهاء أفعال كوريا الشمالية التي وصفها بـ"الهراء".

….and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

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وكانت قيادة المحيط الهادىء في الجيش الأمريكي قد أفادت بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا واحدا متوسط المدى، وأنها رصدته لمدة 37 دقيقة قبل أن يسقط في بحر اليابان.