تسجيل
11:59 04 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    تجربة ناجحة لصاروخ باليستي كوري شمالي

    ماذا بعد التجربة الناجحة لإطلاق صاروخ كوري شمالي عابر للقارات

    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 10

    قال المتخصص في الشؤون الكورية والأستاذ بجامعة كوكمين في سيؤل، أندريه لانكوف، إن التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية تشكل صفعة استفزازية جديدة و"هدية" لواشنطن في يوم الاستقلال الأمريكي، لكنها أيضا سيئة للغاية.

    وأجرت بيونغ يانغ، اليوم الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ باليستي من الساحل الغربي لبحر اليابان، وفي وقت لاحق أعلنت رسميا نجاح تجربة الصاروخ العابر للقارات "هواسونغ-14".

    وقال بيان أذيع على محطة التلفزيون المركزية إن الصاروخ الذي تم إطلاقه بناء على أوامر من زعيم البلاد كيم جونغ أون طار مسافة 933 كيلومترا، وعلى ارتفاع 2802 كيلومترا.

    ووصفت اليابان التجربة الصاروخية بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأعلنت احتجاجها.

    كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي Hwasong-12
    © REUTERS/ KCNA
    اليابان تؤكد سقوط صاروخ كوريا الشمالية في أراضيها

    يذكر أن التجربة الصاروخية توافقت مع الاحتفال بالعيد الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم 4 يوليو/ تموز.

    وأضاف لانكوف لـ"سبوتنيك" أن هذه التجربة تمثل صفعة استفزازية بلا داع في مواجهة الإدارة الأمريكية، وأن ما حدث كأن بيونغ يانغ تقول "ليتحدث الأمريكيون كما يريدون ونحن سنفعل ما نريد"، والأمر لا ينطبق فقط على الولايات المتحدة بل على الجميع، فقد ضغطت الصين وروسيا وغينيا الجديدة، وما زالت تتصرف بنفس الطريقة.

    وأشار الخبير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد كتب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على حسابه على تويتر، أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة لن يحدث أبدا.

    وتابع لانكوف:

    منذ البداية كان واضحا أن الإطلاق سيحدث قريبا، ويمكن للمرء أن يتساءل ما الذي جعل ترامب يصدر مثل هذا البيان. حسنا، هذا كل شيء، أعدت بيونغ يانغ "هدية" لواشنطن في يوم الاستقلال وأظهرت كوريا الشمالية، من حيث المبدأ، أنها قادرة على ضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

    ولفت لانكوف إلى أن احتمال أن ترد واشنطن على الإطلاق الصاروخي باستخدام الوسائل العسكرية احتمال صغير، لأن استخدام القوة والهجمات ضد بعض الأهداف في كوريا الشمالية من المرجح أن يثير حربا على نطاق واسع جدا في الشرق الأقصى، والحرب الخطيرة ليست ما يريده الأمريكيون ولا أي شخص آخر وكذلك ترامب.

    ويرى الخبير أنه من المرجح اللجوء لبيانات التهديد فقط، ومن ثم يبدأ الوضع في الهدوء.

    وتابع لانكوف:

    اليوم، كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات وغدا ستكون دول أخرى، ولن يكون الهدف دائما الولايات المتحدة، في بعض الأحيان يمكن أن تكون الصين أو روسيا وغيرهم، فقد حدثت سوابق، الآن المارد خرج من القمقم ، وإعادته مرة أخرى سيكون صعب للغاية.

    انظر أيضا:

    ترامب يغرد ساخرا من زعيم كوريا الشمالية
    آبي يلجأ لبوتين وبينغ بعد صاروخ كوريا الشمالية
    اليابان تؤكد سقوط صاروخ كوريا الشمالية في أراضيها
    ترامب وآبي يؤكدان تكثيف الضغط على كوريا الشمالية
    كوريا الشمالية: لن نتمكن من حماية نفسنا من أمريكا إلا بالسلاح النووي
    كوريا الشمالية تحذر من إعدام الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية
    الكلمات الدلالية:
    صاروخ باليستي, أخبار العالم, أخبار كوريا الشمالية, كوريا الشمالية, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    كأس لقارات 2017 - مباراة المكسيك ضد روسيا
    مشجعات يشعلن "كأس القارات" في روسيا
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    الدبابة الروسية التي غيرت عالم الأسلحة
    دبابة روسية تغير عالم الأسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك