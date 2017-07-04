بوشكوف: الصاروخ الكوري الشمالي الجديد "هدية عيد الاستقلال"

وأجرت بيونغ يانغ، اليوم الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ باليستي من الساحل الغربي لبحر اليابان. وفي وقت لاحق، أعلنت رسميا نجاح تجربة الصاروخ العابر للقارات "هواسونغ-14".

Ким Чен Ын запустил еще одну баллист. ракету в стор.США. Видимо, подарок ко Дню независимости. Пхеньян резко отвечает на жесткую игру Трампа — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 4, 2017

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وقال بيان أذيع على محطة التلفزيون المركزية إن الصاروخ الذي تم إطلاقه بناء على أوامر من زعيم البلاد كيم جونغ أون طار مسافة 933 كيلومترا، وعلى ارتفاع 2802 كيلومترا.

© REUTERS/ Kim Hong-Ji ماذا بعد التجربة الناجحة لإطلاق صاروخ كوري شمالي عابر للقارات

ووصفت اليابان التجربة الصاروخية بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأعلنت احتجاجها، بعد سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.

يذكر أن التجربة الصاروخية توافقت مع الاحتفال بالعيد الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم 4 يوليو/ تموز.