بوشكوف: الصاروخ الكوري الشمالي الجديد "هدية عيد الاستقلال"

وأجرت بيونغ يانغ، اليوم الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ باليستي من الساحل الغربي لبحر اليابان. وفي وقت لاحق، أعلنت رسميا نجاح تجربة الصاروخ العابر للقارات "هواسونغ-14".
Ким Чен Ын запустил еще одну баллист. ракету в стор.США. Видимо, подарок ко Дню независимости. Пхеньян резко отвечает на жесткую игру Трампа— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 4, 2017
وقال بيان أذيع على محطة التلفزيون المركزية إن الصاروخ الذي تم إطلاقه بناء على أوامر من زعيم البلاد كيم جونغ أون طار مسافة 933 كيلومترا، وعلى ارتفاع 2802 كيلومترا.
ووصفت اليابان التجربة الصاروخية بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأعلنت احتجاجها، بعد سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
يذكر أن التجربة الصاروخية توافقت مع الاحتفال بالعيد الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم 4 يوليو/ تموز.
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