أنقرة: أنهينا المباحثات الفنية مع روسيا بخصوص "إس-400"

إسطنبول — سبوتنيك. وتابع إشيق في لقاء خاص على قناة "تي أر تي" التركية، اليوم:

أنهينا المباحثات الفنية مع روسيا بخصوص منظومة "إس — 400"، وتوصلنا إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وأوضح إشيق أن المباحثات "جاءت وفقا لحاجة تركيا"، مضيفا "نحن نعطي الرد المناسب لدول أوروبا خلال شراء منظومة الدفاع من روسيا".

© Sputnik. Sergei Malgavko آخر تطورات حصول تركيا على منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أعلن، أواخر نيسان/أبريل الماضي، في حوار مع صحيفة محلية التوصل لاتفاق مع روسيا حول شراء المنظومة الصاروخية "إس 400".

كما أعلن وزير الدفاع التركي فكري إشيق، في تصريحات تلفزيونية، في 10 أيار/مايو الماضي، أن بلاده "في حاجة ماسة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس 400"، واصفا المباحثات مع الجانب الروسي حول هذه الصفقة بأنها "نضجت".

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، الجمعة الماضية، إنه ليس هناك مباحثات مع تركيا في الوقت الحالي حول تقديم قرض لتركيا من أجل شراء المنظومة الصاروخية.