الاستخبارات الألمانية: لا أدلة على تورط روسيا في الهجمات الإلكترونية الأخيرة

© flickr.com/ Christian Haugen وحدة خاصة إلكترونية للجيش الأسترالي

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لماسين، فلا توجد إشارات تدل على دعم روسيا لمرشح معين في الانتخابات البرلمانية الألمانية المرتقبة في أيلول/سبتمبر.

في سياق متصل، قال باحثون في مجال الأمن الإلكتروني، إن ثغرة اكتشفت حديثا في برمجيات مستخدمة على نطاق واسع، تعرّض عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر لخطر هجمات على غرار هجوم بفيروس (ونا كراي) الذي عطل أكثر من 300 ألف كمبيوتر في أرجاء العالم.

وكشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن أن الثغرة يمكن استغلالها للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر التي يتسلل إليها الفيروس الخبيث، وحثت المستخدمين والمسؤولين عن الشبكات الإلكترونية على تثبيت رقعة برمجية لسد هذه الثغرة.