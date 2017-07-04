إعلام: دونالد ترامب "مختل عقليا"

وضرب الكاتب البريطاني مثالاً على ذلك، عندما نشر ترامب مقطع فيديو، يظهر فيه أنه يضرب رجلاً يحمل بدل الرأس شعار قناة "سي إن إن".

كتب بيتتي "من دون انتظار التقارير الطبية، خاصة النفسية، وبمجرد النظر إلى هذه التغريدات، يمكننا القول إن ساكن البيت الأبيض، الكاره للنساء، رجل مهووس بالمؤامرات".

ويرى الكاتب البريطاني أنه في الوقت الحالي، يتأكد السياسيون الأمريكيون من أن ترامب "مختل عقليا"، ويدرسون المادة 425 من القانون الأمريكي التي تسمح لنائب الرئيس أن يتسلم الحكم في البلاد، إذا ما خلص البنتاغون إلى أن ترامب لا يستطيع إكمال واجباته كرئيس.