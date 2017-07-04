فيديو من سوريا: للمرة الأولى في المنطقة الدبابات تدمر أهدافها بالصواريخ الموجهة

وأظهر الفيديو أن دبابات الجيش السوري وهي من طراز "تي-72 بي3"، تمكنت من تدمير جميع الأهداف المطلوب تدميرها برميها للمرة الأولى بالصواريخ الموجهة.
ولم تشهد المنطقة حتى الآن إطلاق الدبابات للصواريخ الموجهة.
ورأى خبراء عسكريون أن جنود الدبابات السوريين استخدموا صواريخ "ريفليكس-إم" الموجهة، وهي صواريخ روسية الصنع. وتحتوي هذه الصواريخ على عبوتين ناسفتين، وتستطيع القضاء على الدبابات المعادية من الطراز الأحدث وطائرات الهليكوبتر ومواقع النيران المحصنة على مسافة 5 كيلومترات، في حين لا يزيد المدى المجدي للقذيفة العادية على 3 كيلومترات. ويستطيع طاقم الدبابة التي تستخدم الصواريخ الموجهة البقاء في مكان لا تطاله نيران العدو، كما أشارت إلى ذلك صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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