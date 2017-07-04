فيديو من سوريا: للمرة الأولى في المنطقة الدبابات تدمر أهدافها بالصواريخ الموجهة

وأظهر الفيديو أن دبابات الجيش السوري وهي من طراز "تي-72 بي3"، تمكنت من تدمير جميع الأهداف المطلوب تدميرها برميها للمرة الأولى بالصواريخ الموجهة.

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ولم تشهد المنطقة حتى الآن إطلاق الدبابات للصواريخ الموجهة.

ورأى خبراء عسكريون أن جنود الدبابات السوريين استخدموا صواريخ "ريفليكس-إم" الموجهة، وهي صواريخ روسية الصنع. وتحتوي هذه الصواريخ على عبوتين ناسفتين، وتستطيع القضاء على الدبابات المعادية من الطراز الأحدث وطائرات الهليكوبتر ومواقع النيران المحصنة على مسافة 5 كيلومترات، في حين لا يزيد المدى المجدي للقذيفة العادية على 3 كيلومترات. ويستطيع طاقم الدبابة التي تستخدم الصواريخ الموجهة البقاء في مكان لا تطاله نيران العدو، كما أشارت إلى ذلك صحيفة "روسيسكايا غازيتا".