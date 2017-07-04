رئيس الوفد الروسي: مزاج مشاركي "أستانا-5" إيجابي على الرغم من الصعوبات

هذا ومن المخطط أن تعمل الأطراف المشاركة في محادثات أستانا، خلال جولة 4-5 تموز/ يوليو، على تنسيق ترسيم حدود مناطق خفض التوتر وصياغة الوثائق التي ستحدد قواعد عمل قوات الرقابة على نظام تخفيف التصعيد ووضع القواعد التنظيمية لعمل مركز للتنسيق.
يذكر أن الجولة الرابعة من محادثات أستانا، حول سوريا قد جرت في 3-4 أيار/ مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لخفض التوتر ولمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/ مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا.
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