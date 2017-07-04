رئيس الوفد الروسي: مزاج مشاركي "أستانا-5" إيجابي على الرغم من الصعوبات

© AFP 2017/ STANISLAV FILIPPOV لافرينتيف: سيتم نشر قوات روسية بمناطق عازلة خلال إسبوعين أو ثلاثة

موسكو — سبوتنيك. في التطرق إلى موضوع عقد اجتماع مع وفد المعارضة السورية، قال لافرينتيف: " كما تعلمون، لقد وصل إلى هنا وفد للمعارضة يضم 9 ممثلين عن مجموعات المعارضة، ونحن نخطط لعقد لقاء معهم غدا، والاستماع إلى تصورهم فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاقيات مع الحكومة المركزية، وأيضا معرفة ما إذا كان لديهم أية أفكار بشأن الحد من شدة المواجهة، وسنأخذ كل هذا بعين الاعتبار في عملنا".

هذا ومن المخطط أن تعمل الأطراف المشاركة في محادثات أستانا، خلال جولة 4-5 تموز/ يوليو، على تنسيق ترسيم حدود مناطق خفض التوتر وصياغة الوثائق التي ستحدد قواعد عمل قوات الرقابة على نظام تخفيف التصعيد ووضع القواعد التنظيمية لعمل مركز للتنسيق.

يذكر أن الجولة الرابعة من محادثات أستانا، حول سوريا قد جرت في 3-4 أيار/ مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لخفض التوتر ولمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/ مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا.