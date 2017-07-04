روسيا توافق على مشروع اتفاقية للتعاون العسكري مع نيجيريا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نص القرار الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للحكومة، اليوم: "الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومتي روسيا الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول التعاون العسكري، الذي قدمته وزارة الدفاع الروسية وتم التنسيق عليه مع الخارجية الروسية وغيرها من الهيئات الفدرالية للسلطة التنفيذية في روسيا".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كُلفت بإجراء تفاوض بهذا الشأن والتوقيع على الاتفاقية المقبلة، التي تنص على مختلف جوانب التعاون العسكري.

والجدير بالذكر أن الاتفاقية المقرر توقيعها، مدتها خمس سنوات وقابلة للتجديد بشكل تلقائي، لمدة أو مدد مماثلة إلى أن يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في وقف العمل بها.