واشنطن تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن

وقال متحدث في بعثة واشنطن في الأمم المتحدة إن الاجتماع الطارئ بمشاركة الدول الأعضاء الـ15 في المجلس، قد يعقد الأربعاء.

وقدمت الولايات المتحدة هذا الطلب عبر سفيرتها في الأمم المتحدة نيكي هيلي التي اتصلت هاتفيا بنظيرها الصيني ليو جيي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر تموز/يوليو وأبلغته بفحوى طلب الإدارة الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز".

© Sputnik. Iliya Pitalev الخارجية الألمانية: على كوريا الشمالية أن تفعل ذلك فورا

وأكدت كوريا الشمالية الثلاثاء أنها أطلقت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال خبراء أمريكيون إن الصاروخ الذي أطلق تزامنا مع احتفال الولايات المتحدة بعيدها الوطني، قادر على استهداف ألاسكا.

واستدعى إطلاق الصاروخ ردا شديد اللهجة من الرئيس دونالد ترامب الذي طالب بكين، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ "بوضع حد نهائي لهذا الهراء".

وأكد الجيش الأمريكي أن الصاروخ ليس عابرا للقارات بل متوسط المدى وسجل مدة تحليق وصلت إلى 37 دقيقة، وهي مدة طويلة وغير اعتيادية.

وبدوره، ذكر الجيش الروسي أن التجربة هي لصاروخ بالستي متوسط المدى وليس صاروخا عابرا للقارات.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد حذر ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ من أن الولايات المتحدة تستعد للتحرك بشكل أحادي ردا على تهديدات كوريا الشمالية.