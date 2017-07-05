مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

الأمم المتحدة — سبوتنيك. ويشار إلى أن الاجتماع سيعقد عند الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك [22:00 بتوقيت موسكو]. وقد بادرت إلى عقده الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

هذا، وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيريس، إطلاق الصاروخ، مؤكدا أنه يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما دانت الولايات المتحدة التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون أنه سيتم اتخاذ خطوات أكثر شدة ضد بيونغ يانغ ضمن مجلس الأمن الدولي.

ودعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ حول كوريا الشمالية، وذلك بعد أن أكدت بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

هذا، وكانت كوريا الشمالية قد اعلنت يوم الثلاثاء، 4 تموز/يوليو عن إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. وحسب وزارة الدفاع الروسية، فان الصاروخ وصل إلى ارتفاع نحو 535 كلم وقطع مسافة 510 كلم، وخلصت الدفاع الروسية إلى أمن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا متوسط المدى وليس عابرا للقارات.