كوريا الجنوبية لا تعتقد بأن تجربة بيونغ يانغ الصاروخية كانت ناجحة

© AP Photo/ Ford Williams/U.S. Navy أمريكا وكوريا الجنوبية يجريان مناورات صاروخية ردا على بيونغ يانغ

طوكيو — سبوتنيك. وأعلن وزير دفاع كوريا الجنوبية، هان مين غو، أمام البرلمان أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الثلاثاء هو صاروخ عابر للقارات، ويعتبر نسخة محدثة من صاروخ "كي أن 17" أو "هواسونغ 12"، حسب التسميات المتبعة في كوريا الشمالية.

وأضاف الوزير أن الصاروخ قطع مسافة ما بين 7 و8 آلاف كيلومتر، لكن العسكريين في كوريا الجنوبية لا يمتلكون ما يؤكد أن الصاروخ كان سيصيب أهدافا أرضية في الظروف الواقعية.

وقال: "آخذا بعين الاعتبار أن الصاروخ تم إطلاقه من منصة ثابتة، نحن لا نستطيع بعد تأكيد عودتها إلى الغلاف الجوي، ونحن لا نستطيع أن نخرج بالاستنتاج حول نجاح تطوير كوريا الشمالية لبرنامجها للصواريخ البالستية العابرة للقارات".

يذكر، أن كوريا الشمالية كانت قد اعلنت يوم الثلاثاء، 4 تموز/يوليو عن إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. وحسب وزارة الدفاع الروسية، فان الصاروخ وصل إلى ارتفاع نحو 535 كلم وقطع مسافة 510 كلم، وخلصت الدفاع الروسية إلى أمن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا متوسط المدى.