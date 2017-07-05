الحرس الثوري الإيراني: السعودية دولة إرهابية

وقال اللواء جعفري "إن النظام السعودي يتحول اليوم إلى نظام ارهابي في المنطقة، وأنا أؤيد رأي المسؤولين المحترمين أنه من الأفضل لهكذا أنظمة أن لا تسعى لتتحول إلى القوة الأكبر في المنطقة، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى فضيحتها، فضلا عن إرهاق نفسها والآخرين.
وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني أن طهران وبحنكة القائد المعظم وبإسناد من الشعب، ومن خلال تخطيط القوات المسلحة وجهودها، أصبحت اليوم القوة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن لأحد أن يتحدى هذه المكانة، مشيراً إلى "أن الحرس الثوري أيضاً يسعى للسلام، لكن السلام لا يدرك ويستمر إلا إذا خشي العدو خوض حرب معنا وخاف من تبعاتها".
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