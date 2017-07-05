الجيش السوري في غنى عن أسلحة الدمار الشامل

وصرح الوزير السوري علي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، لصحيفة "ازفستيا" أن الهدف من إجراء محادثات أستانة تخفيف حدة التوتر ووقف العنف والتمهيد للمصالحة الوطنية.

© AFP 2017/ George Ourfalian الجيش السوري يشق طريقا بين دمشق وبغداد

ولفت الوزير السوري إلى أن أي اجتماع هام حول سوريا يسبقه تصعيد خطير باستخدام ذرائع شتى بغية الضغط على السلطات السورية.

وبخصوص مزاعم وجود خطط استخدام السلاح الكيميائي قال الوزير السوري إنه تم على المستوى الدولي تأكيد تخلص سوريا من هذا السلاح بشكل كامل.

ولا يحتاج الجيش السوري إلى السلاح الكيميائي وأي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل. وأشار الوزير السوري إلى "أن جيشنا ينتصر بدون أسلحة الدمار الشامل". وأضاف أن هذا ما لا يحلو للكثيرين.