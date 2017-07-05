التعاون العسكري الروسي الإيراني لا يخضع للحظر

© Fotolia/ Andrea Izzotti الخارجية الإيرانية: الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات جديدة على إيران

موسكو-سبوتنيك. وقال ميخييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": إيران تعيش في الوقت الحاضر تحت ضغط العقوبات المفروضة عليها، أما نحن فإننا ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا الدولية.

إلا أن هناك في الوقت ذاته أعمالا ما زالت مستمرة فيما يخص إجراء الصيانة للمعدات التي تم توريدها في وقت سابق، هذا يعتبر أمرا لا يخضع للحظر.

واختتم ميخييف، بالقول إن مشاورات ولقاءات في المؤتمرات ومعارض الأسلحة والمعدات تربط الطرفين.