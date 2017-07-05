إيران: فتحنا أجواءنا مجانا لقطر وعليها حفظ الجميل

© flickr.com/ Michael Caven إيران مستعدة لدعم قطر بدلا من السعودية

وأشار آبادي إلى أن إيران أرادت من فتح أجوائها أمام الطيران القطري رفع الحصار الذي واجهته بعد قرار مجموعة من الدول الخليجية والعربية فرض عقوبات قاسية عليها، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.

وأضاف آبادي "طهران أبلغت الدوحة أنها تريد توسيع العلاقات معها دون تحقيق أي إيرادات مالية باستخدام الأجواء الإيرانية للخطوط الجوية القطرية"، داعياً الدوحة إلى "عدم نسيان الموقف والدعم الإيراني منها حتى في حال تمت تسوية الأزمة مع الدول الخليجية".