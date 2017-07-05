القوات الجوية الروسية تفضل "إيليوشين" على "أنتونوف"

وأوضحت مؤسسة "أنتونوف" الأوكرانية لصناعة الطائرات في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، أن المشروع يتضمن إنشاء طائرة شحن عسكرية يمكن أن تتراوح حمولتها بين 21 طنا و76 طنا.

الجدير بالذكر أن طائرة "آن-77" التي تتطلع أوكرانيا لصنعها بمساعدة الولايات المتحدة هي موديل من طائرة "آن-70" يعتمد على المحركات وإلكترونيات الطيران من صنع غربي. وبدأت أوكرانيا العمل في مشروع طائرة "آن-70" منذ بداية تسعينات القرن العشرين بمساعدة روسيا.

وكان من المفروض أن تقتني القوات الجوية الروسية طائرات "آن-70". إلا أن القوات الروسية آثرت في النهاية طائرات "إيل-76إم دي-90أ" على "آن-70". وقال فلاديمير ميخايلوف، قائـد سابق في القوات الجوية الروسية، إن للطائرة أربعة عيوب لا يجوز حتى في حال وجود الواحد منها، البدء في تصنيعها.