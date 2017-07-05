خط ملاحي جديد يربط بين إيران وقطر

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وقالت وكالة أنباء "فارس" إن تصريح زادة جاء خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال، والذي شدد فيه على أن هذا الخط يهدف لتنمية الصادرات غير النفطية، وأوضح أن عمليات تصدير البضائع المختلفة تجري حاليا من موانئ ديّر وبوالخير وكناوة إلى قطر، ومن المنتظر أن يسهم الخط الملاحي الذي سيتم تدشينه قريبا في زيادة صادرات محافظة بوشهر.

ويتوقع زادة أن تبلغ صادرات بوشهر من السلع غير النفطية ومكثفات الغاز، في العام الإيراني الجاري 10.6 مليار دولار، وأن يتجاوز حجم تصدير مستخرجات المناجم 117 مليون دولار.

يشار إلى أن محافظة بوشهر تتمتع بشهرة في مجال إنتاج وتحويل المحاصيل الزراعية والأحياء المائية، لذلك فمن المتوقع أن يصل حجم صادرات هذه المنتجات إلى 234 مليون دولار.